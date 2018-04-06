«Ангелы смерти»: чем воюют снайперы в Сирии

Так, недавно на странице Syr_Mil_Wik в Twitter появилась подборка фотографий, на которых запечатлены бойцы в маскировочных костюмах с соответствующим оружием. Об «ангелах смерти», как порой называют снайперов, мы беседуем с одним из ведущих экспертов по сирийскому кризису Юрием Ляминым.

По его данным, стандартным вооружением сирийских армейских снайперов до войны были советские СВД. Также на вооружение отдельных подразделений Республиканской гвардии поступали другие, более редкие образцы, например российские винтовки ВСК-94 и крупнокалиберные ОСВ-96.

"Последующая гражданская война резко увеличила потребности в снайперском вооружении, которые удовлетворялись Дамаском за счет поставок из России Ирана . Так на вооружение сирийской армии и ополчения поступили винтовка МЦ -116М, а также иранские 12,7-мм винтовки AM-50 (копия австрийской Steyr HS.50).

Однако этим перечень применяемого оружия не исчерпывается. Война вызвала появление на «черном рынке» образцов снайперского вооружения и из других стран, кроме того, правительственные войска захватывали у боевиков трофеи, которые поставлялось их заграничными спонсорами. В Сирии сейчас можно встретить немецкие снайперские винтовки Steyr SSG 69, китайские крупнокалиберные винтовки M99 и многое другое", -отмечает военный эксперт.

Также, по его данным, в качестве заменителя снайперских винтовок в условиях их нехватки могут применяться и обычные автоматы и винтовки с оптическими прицелами.

На представленных фото можно заметить отсутствие единообразного вооружения, характерное для сегодняшней Сирии.