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ВВС Турции уничтожили 14 членов РПК
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ВВС Турции уничтожили 14 членов РПК на севере Ирака 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: AFP 2018 / Stringer
Четырнадцать членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) нейтрализованы в результате авиаудара турецкой авиации на севере Ирака, сообщил в пятницу генштаб ВС Турции.
"Наши ВВС нанесли 5 апреля а в районе Хакурк на севере Ирака удар по объектам членов террористической организации (РПК). В результате нейтрализовано 14 вооруженных террористов, уничтожено 13 принадлежавших им объектов, в том числе укрытий", — говорится в сообщении генштаба ВС Турции в Twitter.
По информации турецкого военного ведомства, в ходе проведенных ВВС Турции 1-2 апреля трех воздушных операций в районах Зап и Хакурк на севере Ирака были нейтрализованы еще 59 членов РПК.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.
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