Ульянов: политика США по иранской сделке влияет на урегулирование по КНДР

Михаил Ульянов. ВЕНА, 6 апр — РИА Новости . Политика США в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе оказывает негативное воздействие на перспективы урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене

"В нынешних условиях политика США в отношении СВПД уже оказывает негативное воздействие на перспективы урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова. Пхеньян внимательно следит за тем, что происходит вокруг иранской «ядерной сделки», и в случае её неспровоцированного слома окончательно убедится в том, что Соединенные Штаты недоговороспособны и могут легко нарушить любую гипотетическую договорённость по ядерной проблематике Корейского полуострова, если нынешней или следующей администрации придёт в голову такая фантазия", — заявил Ульянов.

Он подчеркнул, что пытаться переработать СВПД совершенно контрпродуктивно, поскольку договорённость является настолько хрупкой, что любая попытка «подправить» в ней отдельные элементы может привести к развалу всего соглашения.

КНР, Франция, Иран и «шестерка» международных посредников (РФ, США, Великобритания Германия ) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН , США и Евросоюза