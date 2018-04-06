Ещё
Ульянов: политика США по иранской сделке влияет на урегулирование по КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ

Ульянов: политика США по иранской сделке влияет на урегулирование по КНДР 

РИА Новости 42 минуты назад
ВЕНА, 6 апр — РИА Новости. Политика США в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе оказывает негативное воздействие на перспективы урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"В нынешних условиях политика США в отношении СВПД уже оказывает негативное воздействие на перспективы урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова. Пхеньян внимательно следит за тем, что происходит вокруг иранской «ядерной сделки», и в случае её неспровоцированного слома окончательно убедится в том, что Соединенные Штаты недоговороспособны и могут легко нарушить любую гипотетическую договорённость по ядерной проблематике Корейского полуострова, если нынешней или следующей администрации придёт в голову такая фантазия", — заявил Ульянов.
Он подчеркнул, что пытаться переработать СВПД совершенно контрпродуктивно, поскольку договорённость является настолько хрупкой, что любая попытка «подправить» в ней отдельные элементы может привести к развалу всего соглашения.
Иран и «шестерка» международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
США выступают за изменение соглашения с Ираном. Как ранее сообщил РИА Новости представитель госдепа, США выйдут из иранской сделки, если европейские партнеры не станут работать «над исправлениями ее недостатков». В госдепе подчеркнули, что, «если в любое время президент решит, что соглашение недостижимо, США выйдут незамедлительно из сделки».
РИА Новости: последние новости
ВВС Турции уничтожили 14 членов РПК на севере Ирака В США осудили двух мужчин, избивавших протестующих во время визита Эрдогана В ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли из гранатометов территорию республики
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая275
Россиянам посоветовали отказаться от доллара319
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова68
«Новичок» оказался родом из-под Саратова211
США отказались дружить с РФ408
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
00:18
Сотрудница «Магнита» опрокинула переполненный стеллаж
Другое
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
02:58
Весна будет капризничать
Погода Статьи
05:07
Лукашенко вступился за украинца на «Евровидении»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение