У Турции с Россией все идеально, если бы не одно «но»

Сближение Турции и России имеет историческое значение, но…

Визит российского лидера Владимира Путина Анкару , договоренности, достигнутые по этому случаю в ряде вопросов, проекты, которым было положено начало, показывают, что отношения Турции России вступают в период, возможно, самого тесного и интенсивного сотрудничества в своей истории.

Визит Владимира Путина запомнится прежде всего церемонией закладки фундамента первой турецкой атомной электростанции. Этот проект общей стоимостью 20 миллиардов долларов станет самым большим шагом к сотрудничеству между двумя странами.

Еще один важный проект — приобретение Турцией систем противовоздушной обороны С-400 у России. Тот факт, что Турция, будучи членом альянса НАТО , вступает в военное сотрудничество с Россией в этой области, подразумевает бросание важного вызова западному миру с точки зрения укоренившейся линии Турции во внешней политике.

Вместе с тем сотрудничество в сфере природного газа, которое сегодня осуществляется через трубопровод «Голубой поток», в предстоящий период продвинется еще дальше вперед с реализацией строительства второго газопровода по дну Черного моря. Российский природный газ, который будет идти по двум параллельным ниткам по дну Черного моря и достигать суши во Фракии, по одной нитке будет поступать на турецкий рынок, а по второй — европейским потребителям.

Таким образом, Россия получит возможность поставлять свой природный газ прежде всего в южную Европу по альтернативному маршруту, в обход Украины

Однако процедура утверждения, связанная со строительством наземного участка этого проекта на территории Турции, еще не завершена. Из этого мы можем сделать вывод, что Турция придерживает одобрение этого проекта, который Россия очень хочет реализовать, в качестве карты для торга.

С другой стороны, вновь ожил туризм, который практически остановился в период холода в отношениях с Россией с возникновением кризиса, связанного с уничтожением российского военного самолета в 2015 году, и по состоянию на 2017 год российские туристы в количестве 4,7 миллиона человек стали самой многочисленной группой, посетившей Турцию. Ожидается, что в этом году число российских посетителей составит шесть миллионов.

И, конечно, говоря о турецко-российских отношениях, невозможно не заметить, что две страны действуют совместно в направлении формирования будущего Сирии и проводят все больше консультаций, несмотря на некоторые разногласия между ними. В предстоящий период, по мере продвижения вперед поисков политического урегулирования в Сирии, политический диалог между Анкарой и Москвой обретет еще большее значение, чем когда-либо.

В результате, учитывая все эти факторы, мы должны отметить, что сейчас мобилизуется колоссальный потенциал сотрудничества между Турцией и Россией, и по мере претворения в жизнь амбициозных проектов между двумя странами возникает в полном смысле взаимозависимость. Эта степень зависимости, вне всякого сомнения, будет подталкивать обе стороны действовать с определенной аккуратностью по отношению друг к другу.

Нетрудно догадаться, что российское измерение будет все больше преобладать во внешней политике Турции в предстоящий период.

Эту ситуацию уже сейчас необходимо зафиксировать как важный фактор с точки зрения балансов, на которых основывается турецкая внешняя политика.

Бесспорно, когда президент Эрдоган в такой мере сближается с Россией, он в то же время дает западному миру и прежде всего США сигнал о том, что у него на руках неслабые карты, он также может повернуться лицом к Востоку, и заставляет почувствовать, что у Турции есть прекрасный простор для более независимых действий.

Кроме того, тот факт, что предпринимаемые Турцией шаги, как в ходе последней начатой операции «Оливковая ветвь», подвергаются сомнению со стороны Запада, но при этом встречают понимание на российском фронте, приводит к тому, что в отношениях с Путиным Эрдоган чувствует себя гораздо комфортнее.

На самом деле нет никакой проблемы в том, что Турция в рамках своей традиционной многовекторности внешней политики реализует максимальное сотрудничество с Россией.

В прошлом, как бы Турция ни была близка с Западом, у нее всегда была особая политика в отношении Советского Союза и в дальнейшем России. Такие критически важные инвестиции в тяжелую промышленность, как металлургический завод в Искендеруне, нефтеперерабатывающий завод в Алиага, алюминиевый завод в Сейдишехире, были реализованы при сотрудничестве с Советским Союзом в 1960-е, 1970-е годы, когда у власти в Турции были правые правительства. С этой точки зрения мы видим, что сегодня повторяется историческая модель.

Вся проблема в том, что ориентация Турции на Запад в качестве основного направления движения отражает и ее главное предпочтение в достижении таких идеалов, как демократия, права человека, верховенство закона. Россия, о каких бы крупных интересах ни шла речь, в этом смысле не является центром притяжения для Турции.

Турция, сближаясь с Россией в той мере, в какой требуют ее собственные интересы, должна уберечь себя от уподобления России с точки зрения внутреннего порядка.

Hürriyet, Турция