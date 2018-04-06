Москвичи предпочитают Турцию и Кипр при выезде за границу в майские праздники

Жители Москвы на майские праздники чаще покупают путевки в Турцию и на Кипр , популярностью также пользуются Арабские Эмираты и Иордания , сообщили РИАМО менеджеры туристических агентств столицы.

«На майские праздники больше всего берут Турцию и Кипр. Чаще всего выбирают эти направления, так как недалеко лететь, а майские праздники не такие долгие. В Турции и на Кипре только начинается сезон, море еще не прогрелось, поэтому цены низкие, но солнце уже греет. Например, на двоих взрослых с 1 по 4 мая Турция будет стоить от 45 тысяч рублей — это пятизвездочный отель на «все включено», — сказала менеджер туристического агентства Tez Tour.

Она отметила, что путевка на майские праздники на Кипр стоила так же, как и в Турцию, а еще российские граждане чаще выбирают Кипр, так как действует упрощенное получение виз, которые оформляют сами турменеджеры.

«Ближе к майским праздникам естественно начинается сезон, и это праздничные даты, поэтому стоимость растет», — добавила сотрудница агентства.

Чехия. По ее словам, в этом году, по сравнению с 2017-м, люди часто летают в Европу на прогулки, популярные направления — это Венгрия

Франция, Италия, «Вообще люди улетают отдыхать, как только открывается сезон Средиземного моря, а это все европейские страны: Испания Греция . Средиземное море становится теплым где-то к середине мая, как только заканчивается сезон в конце октября — в середине ноября, начинается сезон зимних направлений — это Таиланд Доминикана », — заключила представитель Tez Tour.

Менеджер туристического агентства «Пегас» тоже отметила, что на майские праздники у москвичей популярные направления — это Турция и Кипр, а также Арабские Эмираты, где море уже теплое.

«По самым выгодным ценам на майские праздники летят на Средиземное море, потому что в сезон дороже — Турция, Греция, Испания. Бюджетные туры — Турция и Кипр, а если хотят покупаться, то всегда в цене Арабские Эмираты и Иордания, сейчас есть прямые рейсы туда. Люди выбирают эти направления, потому что море уже теплое, погода хорошая, с ребятишками на праздники едут туда», — пояснила менеджер.

Она добавила, что с октября до конца апреля действует раннее бронирование, когда тур можно купить по выгодной цене.