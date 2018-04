Постпред США при ООН Никки Хейли рассказала американским студентам о сложностях работы

Хейли заявила, что в ООН постоянно сидит за столом переговоров с людьми, представляющими тиранов

Постпред США при ООН Никки Хейли выступила в Университет Дюка и рассказала студентам, в чем разница между работой губернатора штата Южная Каролина и представителя страны в международной организации.

По привычке критикуя Россию за Украину , Британию и Сирию , Хейли заявила, что главной разницей между должностью губернатора и постпреда США при ООН в масштабах оппозиционных собеседников и уровне их игры.

— В Организации Объединенных Наций я почти каждый день общаюсь с людьми, которые представляют настоящих тиранов. Я сижу за столом переговоров от представителей режимов, которые совершают геноцид, и правительств, которые заставляют голодать собственный народ, — заявила она.

Хейли указал на Россию в качестве примера «плохих актеров», которые говорят одно, а делают другое. Чтобы доказать свою точку зрения, она указала на действия России против нынешней администрации США , аннексию Крыма в 2014 году, поддержку режима президента Сирии Башара Асада и мартовский инцидент в британском Солсбери.

— Кто скажет, что Россия не сделает этого снова? Но в следующий раз, это может быть в Нью-Йорке или Вашингтоне, или в Северной Каролине, — продолжила устрашать аудиторию Хейли.

Видеотрансляцию выступления Никки Хейли можно увидеть тут:

