Минобороны РФ: российские системы ПВО в Сирии сообщают о каждом шаге авиации сил западной коалиции 

Министерство обороны России обладает всей полнотой информации о действиях военно-воздушных сил коалиции во главе с США в небе Сирии. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-АВН», ссылаясь на интервью командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны — заместителя главкома ВКС генерал-лейтенанта Виктора Гумённого газете Вооружённых сил РФ «Красная звезда».
«Мы получаем от сил пункта ПВО Сирии всю необходимую информацию о воздушной обстановке, в том числе и о действиях нашей и сирийской авиации при выполнении поставленных перед ними боевых задач. Благодаря налаженному взаимодействию мы знаем о каждом шаге авиации коалиции над территорией Сирии и информируем об этом военно-политическое руководство нашей страны», — сказал Гумённый в интервью, которое опубликовано на сайте «Красной звезды» в пятницу.
При этом он отметил, что с сирийскими коллегами у российских военных «полное взаимопонимание».
«Более того, — подчеркнул генерал, — многие из них в свое время обучались вместе с нами в военных училищах и академиях. Многие, несмотря на то, что давно уже не были в России, не забыли русский язык. В разговорах наши сирийские товарищи с большой теплотой вспоминают годы учебы в нашей стране и благодарят за то доброе отношение, которое они встретили со стороны нашего народа».