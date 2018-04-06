Минобороны РФ: российские системы ПВО в Сирии сообщают о каждом шаге авиации сил западной коалиции

Министерство обороны России обладает всей полнотой информации о действиях военно-воздушных сил коалиции во главе с США в небе Сирии . Об этом сообщает агентство «Интерфакс-АВН», ссылаясь на интервью командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны — заместителя главкома ВКС генерал-лейтенанта Виктора Гумённого газете Вооружённых сил РФ «Красная звезда».

«Мы получаем от сил пункта ПВО Сирии всю необходимую информацию о воздушной обстановке, в том числе и о действиях нашей и сирийской авиации при выполнении поставленных перед ними боевых задач. Благодаря налаженному взаимодействию мы знаем о каждом шаге авиации коалиции над территорией Сирии и информируем об этом военно-политическое руководство нашей страны», — сказал Гумённый в интервью, которое опубликовано на сайте «Красной звезды» в пятницу.

При этом он отметил, что с сирийскими коллегами у российских военных «полное взаимопонимание».