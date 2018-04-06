В Восточной Гуте восстанавливается работа госорганов

ВОСТОЧНАЯ ГУТА ( Сирия ), 6 апр — РИА Новости . Мирные жители Восточной Гуты, возвращающиеся в свои дома, начали получать документы взамен утерянных, в освобождённых от боевиков населённых пунктах восстановлена работа органов госуправления, сообщил журналистам начальник центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко

"В освобожденных населенных пунктах начали функционировать государственные органы управления, восстанавливается социальная инфраструктура, открываются больницы, школы, магазины. Организована выдача документов, удостоверяющих личность, взамен утерянных. Всего с начала активной фазы операции в свои дома вернулись 50,375 тысячи мирных жителей", — сказал генерал.

По словам Евтушенко, военнослужащие российского центра примирения организовали в населённых пунктах Сакба, Кафер-Батна, Джобар, Замалька и других раздачу продовольственных наборов, горячего питания и бутилированной воды. Мирным жителям оказывается необходимая медицинская помощь.

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