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В Восточную Гуту вернулись более 55 тысяч мирных жителей
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В Восточную Гуту вернулись более 55 тысяч мирных жителей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты вернулись 55 262 мирных жителя — МО РФ
РИА Новости / Динамика дня
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