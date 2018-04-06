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В Восточной Гуте восстановлена работа органов госуправления
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В Восточной Гуте восстановлена работа органов госуправления 

ТАСС 19 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 6 апреля. /ТАСС/. Мирные жители Восточной Гуты возвращающиеся в свои дома, начали получать документы взамен утерянных, в освобожденных от боевиков населенных пунктах восстановлена работа органов госуправления, сообщил журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.
"В освобожденных населенных пунктах начали функционировать государственные органы управления, восстанавливается социальная инфраструктура, открываются больницы, школы, магазины. Организована выдача документов, удостоверяющих личность, взамен утерянных. Всего с начала активной фазы операции в свои дома вернулись 50,375 тыс. мирных жителей", — сказал генерал.
По словам Евтушенко, военнослужащие российского Центра по примирению организовали в населенных пунктах Сакба, Кфар-Батна, Джаубар, Замалька и др. раздачу продовольственных наборов, горячего питания и бутилированной воды. Мирным жителям оказывается необходимая медицинская помощь.
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