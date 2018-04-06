Щит над страной стал надежнее: в Минобороны рассказали о доработке ЗРПК «Панцирь-С1»

Как отметил Гуменный , специалисты ОПК уточнили список мероприятий технического обслуживания и доработок существующих образцов оружия и техники. В результате их надежность возросла как минимум на 15%.

Российский ЗРПК «Панцирь-С1» был доработан по итогам применения в Сирии , благодаря этому он получил способность сбивать реактивные снаряды. Об этом заявил в интервью изданию «Красная звезда» командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны Российской Федерации Виктор Гуменный.

«Яркий пример успешной работы нашего ОПК по учету опыта боевых действий в Сирии — доработка комплекса «Панцирь». В ее результате комплекс стал способен уничтожать не только самолеты и беспилотники, но и реактивные снаряды», — сказал Гуменный.

По его словам, все образцы вооружения и военной техники ПВО, которые были применены в Сирии, на практике подтвердили заданные тактико-технические характеристики и надежность, а также доказали возможность и удобство технического обслуживания в сложных климатических условиях.

Как отметил Гуменный, специалисты ОПК уточнили список мероприятий технического обслуживания и доработок существующих образцов оружия и техники. В результате их надежность возросла как минимум на 15%.

ЗРПК 96К6 «Панцирь-С1» разработан тульским Конструкторским бюро приборостроения имени академика Шипунова. Зенитный ракетно-пушечный комплекс предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех средств воздушного нападения. Кроме того, «Панцирь-С1» может осуществлять прикрытие обороняемых объектов от надводных и наземных угроз.