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Щит над страной стал надежнее: в Минобороны рассказали о доработке ЗРПК «Панцирь-С1»
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Щит над страной стал надежнее: в Минобороны рассказали о доработке ЗРПК «Панцирь-С1» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Как отметил Гуменный, специалисты ОПК уточнили список мероприятий технического обслуживания и доработок существующих образцов оружия и техники. В результате их надежность возросла как минимум на 15%.
Российский ЗРПК «Панцирь-С1» был доработан по итогам применения в Сирии, благодаря этому он получил способность сбивать реактивные снаряды. Об этом заявил в интервью изданию «Красная звезда» командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны Российской Федерации Виктор Гуменный.
«Яркий пример успешной работы нашего ОПК по учету опыта боевых действий в Сирии — доработка комплекса «Панцирь». В ее результате комплекс стал способен уничтожать не только самолеты и беспилотники, но и реактивные снаряды», — сказал Гуменный.
По его словам, все образцы вооружения и военной техники ПВО, которые были применены в Сирии, на практике подтвердили заданные тактико-технические характеристики и надежность, а также доказали возможность и удобство технического обслуживания в сложных климатических условиях.
Как отметил Гуменный, специалисты ОПК уточнили список мероприятий технического обслуживания и доработок существующих образцов оружия и техники. В результате их надежность возросла как минимум на 15%.
ЗРПК 96К6 «Панцирь-С1» разработан тульским Конструкторским бюро приборостроения имени академика Шипунова. Зенитный ракетно-пушечный комплекс предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех средств воздушного нападения. Кроме того, «Панцирь-С1» может осуществлять прикрытие обороняемых объектов от надводных и наземных угроз.
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