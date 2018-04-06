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Комплекс «Панцирь» теперь может сбивать и реактивные снаряды
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Комплекс «Панцирь» теперь может сбивать и реактивные снаряды 

BFM.RU 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Опыт сирийской военной кампании активно учитывается специалистами российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) при модернизации боевой техники, сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-АВН», ссылаясь на интервью заместителя главкома Воздушно-космическими силами генерал-лейтенанта Виктора Гумённого газете Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
«Яркий пример успешной работы нашего ОПК по учету опыта боевых действий в Сирии — доработка комплекса «Панцирь». В ее результате комплекс стал способен уничтожать не только самолеты и беспилотники, но и реактивные снаряды, которыми террористы периодически пытались обстреливать авиабазу «Хмеймим», — сказал В. Гумённый в интервью, которое опубликовано на сайте «Красной звезды» в пятницу.
Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» производства холдинга «Высокоточные комплексы» предназначены для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от средств воздушного нападения условного противника. Также ЗРПК может осуществлять защиту обороняемых объектов от наземных и надводных угроз. Главная особенность комплекса — его возможности в считанные секунды обнаружить и уничтожить любой самолет, вертолет, авиабомбу или баллистическую ракету.
При этом генерал отметил качественную работу представителей оборонной промышленности (ПАО «НПО „Алмаз“, ОАО „КБП“ (Тула), АО „ВНИИРТ“, АО „ГПТП „Гранит“), „которые круглосуточно совместно с военнослужащими проводят на боевых позициях необходимый ремонт и обслуживание вооружения и военной техники, что обеспечивает боеготовое состояние систем и комплексов“.
“Многие из генеральных конструкторов систем противовоздушной обороны (ПВО) не по одному разу побывали в Сирии, чтобы лично увидеть, как работают их детища», — подчеркнул генерал.
По его оценке, в ходе сирийской кампании «все образцы вооружения и военной техники ПВО подтвердили на практике заданные тактико-технические характеристики, а также высокую надёжность и доказали возможность и удобство технического обслуживания их в сложных климатических условиях».
Он также отметил, что «специалисты ОПК уточнили перечень мероприятий технического обслуживания и доработок существующих образцов оружия и техники». «В результате их надежность повысилась как минимум на 15 процентов», — заявил замглавкома ВКС России.
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