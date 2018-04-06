Комплекс «Панцирь» теперь может сбивать и реактивные снаряды

Опыт сирийской военной кампании активно учитывается специалистами российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) при модернизации боевой техники, сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-АВН», ссылаясь на интервью заместителя главкома Воздушно-космическими силами генерал-лейтенанта Виктора Гумённого газете Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

«Яркий пример успешной работы нашего ОПК по учету опыта боевых действий в Сирии — доработка комплекса «Панцирь». В ее результате комплекс стал способен уничтожать не только самолеты и беспилотники, но и реактивные снаряды, которыми террористы периодически пытались обстреливать авиабазу «Хмеймим», — сказал В. Гумённый в интервью, которое опубликовано на сайте «Красной звезды» в пятницу.

Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» производства холдинга «Высокоточные комплексы» предназначены для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от средств воздушного нападения условного противника. Также ЗРПК может осуществлять защиту обороняемых объектов от наземных и надводных угроз. Главная особенность комплекса — его возможности в считанные секунды обнаружить и уничтожить любой самолет, вертолет, авиабомбу или баллистическую ракету.

При этом генерал отметил качественную работу представителей оборонной промышленности ( ПАО «НПО „Алмаз“ , ОАО „КБП“ (Тула), АО „ВНИИРТ“ , АО „ГПТП „Гранит“), „которые круглосуточно совместно с военнослужащими проводят на боевых позициях необходимый ремонт и обслуживание вооружения и военной техники, что обеспечивает боеготовое состояние систем и комплексов“.

“Многие из генеральных конструкторов систем противовоздушной обороны (ПВО) не по одному разу побывали в Сирии, чтобы лично увидеть, как работают их детища», — подчеркнул генерал.

По его оценке, в ходе сирийской кампании «все образцы вооружения и военной техники ПВО подтвердили на практике заданные тактико-технические характеристики, а также высокую надёжность и доказали возможность и удобство технического обслуживания их в сложных климатических условиях».