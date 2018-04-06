«Панцирь-С1» после Сирии научили сбивать реактивные снаряды 

Учитывая опыт применения в Сирии, ЗРПК «Панцирь-С1» доработали, в результате он получил способность сбивать реактивные снаряды, сообщил командующий войсками ПВО–ПРО России Виктор Гуменный.
«Доработку» ЗРПК он назвал «ярким примером успешной работы нашего ОПК». Теперь «Панцирь-С1» может сбивать «не только самолёты и беспилотники, но и реактивные снаряды, которыми террористы периодически пытались обстреливать авиабазу „Хмеймим“, пишет „Красная звезда“.
Образцы вооружения и техники ПВО, применявшиеся в Сирии, подтвердили тактико-технические характеристики и высокую надёжность, передает РИА „Новости“.
После доработок и уточнения мероприятий технического обслуживания надежность оружия и техники выросла на 15%.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об атаках исламистов на авиабазу в Хмеймиме.