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«Панцирь-С1» после Сирии научили сбивать реактивные снаряды
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«Панцирь-С1» после Сирии научили сбивать реактивные снаряды 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Учитывая опыт применения в Сирии, ЗРПК «Панцирь-С1» доработали, в результате он получил способность сбивать реактивные снаряды, сообщил командующий войсками ПВО–ПРО России Виктор Гуменный.
«Доработку» ЗРПК он назвал «ярким примером успешной работы нашего ОПК». Теперь «Панцирь-С1» может сбивать «не только самолёты и беспилотники, но и реактивные снаряды, которыми террористы периодически пытались обстреливать авиабазу „Хмеймим“, пишет „Красная звезда“.
Образцы вооружения и техники ПВО, применявшиеся в Сирии, подтвердили тактико-технические характеристики и высокую надёжность, передает РИА „Новости“.
После доработок и уточнения мероприятий технического обслуживания надежность оружия и техники выросла на 15%.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об атаках исламистов на авиабазу в Хмеймиме.
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