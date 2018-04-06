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Президент США встретится с эмиром Катара в Вашингтоне
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Президент США встретится с эмиром Катара в Вашингтоне 

Российская Газета 24 минуты назад
Эмир Катара Тамим бен Хамад аль Тани совершит визит в Вашингтон десятого апреля. В американской столице он встретится с президентом США Дональдом Трампом.
Американский лидер надеется обсудить пути укрепления связей между Соединенными Штатами и Катаром и продвижения сотрудничества в области безопасности и экономики, передает РИА Новости.
В понедельник лидеры России и Катара провели переговоры в Кремле. Речь шла как об экономических вопросах, так и о состоянии дел на Ближнем Востоке. Эмир отметил значительную роль Москвы в делах арабского мира: это помогает решать многие проблемы.
Напомним, в начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.
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