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У границ России на Балтике за день замечено пять западных военных самолетов
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У границ России на Балтике за день замечено пять западных военных самолетов 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Самолеты западных стран и НАТО провели разведывательные полеты у границ России, сообщают сайты, отслеживающие передвижение авиации.
Вдоль границ Калининградской Ленинградской и Псковской областей летал БПЛА RQ-4B, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, передает «Интерфакс».
У границ Калининградской области также замечены стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, шведский разведывательный самолет Gulfstream 4 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry AWACS.
Кроме того, у российского побережья на юге Балтики летал стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W.
Напомним, иностранные самолеты проводят активную разведывательную деятельность у российских границ.
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