Военные РФ помогли доставить гумпомощь ООН в сирийскую провинцию Дераа

"Российский Центр по примирению враждующих сторон обеспечил безопасное и беспрепятственное прохождение трансграничного гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Деръа ", — сказал он.

Евтушенко отметил, что в данный населенный пункт на 20 грузовиках доставлено «130 тонн продуктов питания, хозяйственных принадлежностей и медикаментов».

Также, по его словам, жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода. Кроме того, российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 49 сирийцам, в том числе 21 ребенку.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 147 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 532 человека", — сообщил Евтушенко.

Турции и Генерал отметил, что благодаря усилиям России Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации «Идлиб», мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. «За прошедшие сутки через гуманитарный коридор из населенного пункта Телль-Султан в Абу-Эд-Духур вернулось 44 человека с личным имуществом», — добавил представитель Центра по примирению.

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