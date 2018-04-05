Эрдоган присоединяет сирийский Африн к Турции

Турецкая кампания в Сирии , вероятно, будет продолжена. Однако трудно сказать, какие шаги Анкара предпримет в ближайшем будущем. Ранее многократно сообщалось, что войска сразу же после взятия Африна начнут осаду Манбиджа, а вслед за этим продолжится шествие по северной Сирии, которую пока что контролируют курдские вооруженные формирования. Об этом говорил сам президент Реджеп Тайип Эрдоган , и ему вторили почти все наиболее высокопоставленные чиновники Турции . Но пока словами все и ограничивается.

Вероятно, это связано с тем, что в Манбидже находятся товарищи Турции по НАТО , а именно — американцы. Эрдоган и его окружение многократно утверждали, что США должны убрать своих граждан из зоны будущей операции, иначе им придется несладко, когда турки придут, но в итоге ситуация урегулировалась сама собой. Янки никуда не ушли, и демонстративно обозначали свое присутствие в Манбидже. Тут побывали многие чиновники Госдепа и высокопоставленные военные чины Пентагона . Анкара все равно продолжает грозить, но уже не столь напористо. В итоге вышло так, что на курдский Манбидж так никто и не напал хотя обещанные сроки прошли. Впрочем, Анкара не отказывается от своих планов, и, возможно, город все же будет в будущем осажден.

При этом турки ведут весьма интересную политику на ранее отбитых у курдов территориях, возможно, такое же будущее ждет и Манбидж. Так Анкара не стала долго ломать голову над тем, какой статус присвоить зачищенному от Отрядов народной самообороны Африну.

Сразу после его взятия встал вопрос об административном статусе региона. Поначалу предполагалось, что, как и после завершения операции «Щит Евфрата», этот кусок сирийской земли отойдет под контроль Сирийской свободной армии , состоящей в основном из арабов и туркоманов. Логика в этом есть — пускай все же сирийцы контролируют эту землю, на которой они давно проживают. Но сейчас оказывается, что ситуация складывается совсем другая. Анкара создаст «двойную администрацию», во всяком случае, об этом заявляют турецкие и некоторые сирийские СМИ.

Представитель так называемого Конгресса освобождения Африна (протурецкая организация, состоящая из сирийцев разных национальностей— авт.) Хасан Синди заявил, что Турция, а именно власти провинции Хатай занимаются процессом создания администрации для сирийского Африна. Его сформируют из представителей сирийского народа, но он будет подконтролен администрации района Антакья, входящего в состав провинции Хатай. По сути это означает, что Турция включит Африн в свой состав, потому как даже финансироваться район будет полностью из турецкого бюджета.

О том, насколько далеко готова зайти Турция в процессе расширения своей экспансии в Сирии, мы поговорили с турецким экспертом Керамом Йылдырымом.

«СП»: — Турция создает свою администрацию в Африне. Эта администрация будет полностью подконтрольна руководству провинции Хатай?

— Формально это так, но Турция всегда стояла за независимость Сирии, и поэтому местным представителям будет предоставлено много власти. Они сами будут отвечать за процессы восстановления основных институтов. Они сами будут проводить выборы. Турция будет помогать в нормализации жизни и создании условий для возвращения сирийцев, покинувших эти места в результате войны.

«СП»: — Но если это так, то зачем Турции привязывать администрацию Африна к администрации Антакьи? Сообщается, что регион и вовсе будет возглавлять человек из турецкой политики, назначенный турецким правительством.

— Да, это так, но это связано с тем, что многие проекты невозможны без серьезного финансирования. Турция готова выделить деньги на восстановления региона, и в связи с этим должна осуществлять контроль над тем, куда инвестируются средства. Уже сегодня существует несколько комиссий, которые определяют первоочередные проекты. Поэтому к настоящему моменту важно знать, что все деньги пойдут именно туда, куда нужно. Это страховка.

А вот австралийский военный эксперт Ричард Фрэнк уверен, что Турция просто-напросто аннексировала часть сирийского государства.

— Власти Турции пытаются воссоздать Османскую империю, и то, что происходит сейчас, является аннексией части сирийского Алеппо. Сейчас эти территории полностью контролируются из Анкары, это грубое нарушение международного права, и единственное, чем Турция оправдывается — созданием марионеточного правительства, состоящего полностью из протурецких группировок. Но даже эти номинальные власти будут юридически подчинены турецким органам власти. Это захват государства. Впрочем, во многом пока только планы, мы будем следить за тем, как развивается ситуация.

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