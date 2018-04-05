Климат-контроль оказался важной опцией для российских танков

«Климат-контроль будет способствовать улучшению боевой работы экипажа и повысит боевую эффективность. Не изнуренный внешними климатическими условиями человек будет эффективнее выполнять свои задачи в бою. Танк не терпит ни дряблых мышц, ни тупизны мышления», — заявил Мураховский.

Также Мураховский объяснил, почему ранее Россия поставляла в Алжир и Индию танки с системами климат-контроля, но не устанавливала их на своей бронетехнике.

«Насколько я понимаю, один из вопросов заключался в том, что использовались иностранные комплектующие для климат-контроля. Министерство обороны из-за этого не спешило ставить на снабжение изделия с иностранными комплектующими. Сейчас, видимо, этот вопрос решен, иностранных комплектаторов заменили отечественными», — подчеркнул военный эксперт.

Мураховский выразил сомнения, что на новшества в развитии системы климат-контроля в танках могла повлиять российская военная операция в Сирии

«Известно, что танковые подразделения России не участвуют в боевых действиях в Сирии. Мы можем смотреть только на тот опыт, которые транслируют сирийские военные, используя наши танки. Но то, что это полезная система, было давно известно, еще до сирийской кампании. Например, по Алжиру, по Индии », — сказал он.

Советские и российские танкисты обеспечивали свой комфорт кустарными методами, отметил Мураховский: « (Использовали) брезентовые рукава, протянутые от вентилятора в башню, и прочие подобные вещи».

Комментируя возможность установки в танках других систем для повышения комфорта экипажа, эксперт заявил: «Надо понимать, что можно заказать салон как в BMW, но для танкиста главное — выживаемость экипажа в бою и высокая эффективность во время хода. Дополнительные „прибамбасы“ хороши, но когда идут масштабные боевые действия, ты понимаешь, что „рюшечки“ — это не главное».

Ранее сообщалось, что в этом году российские военные впервые получат танки с климат-контролем, им будет оснащена новейшая модификация танка Т-90М «Прорыв-3».