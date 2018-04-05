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Пожар в стамбульской больнице локализовали
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Пожар в стамбульской больнице локализовали 

РИА Новости 39 минут назад
АНКАРА, 5 апр — РИА Новости, Алёна Палажченко. Пожар в здании учебно-исследовательского госпиталя Таксим в районе Газиосманпаша Стамбула локализован, сообщил РИА Новости представитель пожарной службы города.
"Нашим пожарным удалось взять под контроль пожар в больнице, он локализован", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на данный момент нет информации о пострадавших в ходе пожара.
Ранее турецкие СМИ сообщили о крупном пожаре в госпитале, который начался с крыши и быстро охватил всё здание.
Проведена эвакуация пациентов и персонала. Эвакуированы также соседние здания.
Как сообщила РИА Новости пресс-служба президента Турции Тайипа Эрдогана, турецкий лидер проинформирован о пожаре министром здравоохранения Ахметом Дерирджаном.
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