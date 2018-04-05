Ещё
Мартынов: российский атомный проект в Турции — сигнал для Центральной Азии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мартынов: российский атомный проект в Турции — сигнал для Центральной Азии 

Sputnik Узбекистан 1 час назад
Фото: Sputnik Узбекистан
Мартынов\: Россия-Турция-АЭС  По его словам, этот энергетический проект между Москвой и Анкарой стоит воспринимать не столько в экономической, сколько в политической плоскости, так как подобные интеграционные связи еще более укрепят отношения между странами.
"Это хороший сигнал, свидетельствующий о безопасном развитии Центральной Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также знаковый проект для развития евразийских интеграционных процессов", — отметил эксперт в интервью радио Sputnik.
Подробнее о выгодах подобных проектов и сигналах другим регионам и партнерам России слушайте в радиоподкасте.
Sputnik Узбекистан: последние новости
Forbes назвал самого богатого человека планеты: это уже не Билл Гейтс Арматура, палки и камни: как подрались таджикистанцы и северокорейцы Россия требует от Киева отменить ракетные стрельбы в небе над Крымом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль ответила на предложение РФ о помощи149
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус32
Юлия Скрипаль заговорила418
На Украине нашелся танк-мутант126
В России введут новую меру пресечения113
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение