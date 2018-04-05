В ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли из гранатометов территорию республики

Новое «пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"ВСУ (вооруженные силы Украины — ред.) не придерживаются «пасхального» перемирия и продолжают обстрелы позиций Народной милиции ЛНР", — заявил Марочко.

Он уточнил, что в 18.35 мск из гранатометов и стрелкового оружия силовики обстреляли позиции Народной милиции в районе Калиновки с направления населенного пункта Луганское.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.