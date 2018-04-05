Ещё
Турция: узнав, что его обвиняют в связах с Гюленом, преподаватель педфака расстрелял коллег
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус

Турция: узнав, что его обвиняют в связах с Гюленом, преподаватель педфака расстрелял коллег 

Вести.Ru 52 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Стрелок в университете Османгази в турецком Эскишехире открыл огонь по коллегам, когда узнал, что на него заведено дело о членстве в организации проповедника Фетхуллаха Гюлена, рассказал РИА Новости сотрудник учебного заведения.
Преподаватель педагогического факультета зашел с пистолетом в руках в кабинет декана и выстрелил по нему и его помощнику. Оба погибли на месте. Стрелок же вышел в коридор и убил еще двух сотрудников вуза. Он успел еще несколько раз выстрелить в воздух, после чего его схватила университетская охрана.
По словам собеседника агентства, стрелявший в последнее время писал на всех доносы и находился в неуравновешенном состоянии.
Гюлена в Турции обвиняют в организации попытки государственного переворота в 2016 году. Проповедник живет в США, и турецкие власти неоднократно обращались с запросом о его экстрадиции.
Вести.Ru: последние новости
Белый дом снова обвинил власти Сирии в применении химоружия в Хан-Шейхуне Разборки в НАТО: Франция начнет войну с Турцией? Десятки тысяч немцев выступили за улучшение отношений с Россией
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила309
В России введут новую меру пресечения55
«Крым захватим танками»414
Войска ВВО подняты по тревоге111
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова141
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение