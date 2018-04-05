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Владимир Воля: Украина боится возражать Эрдогану насчет «Турецкого Потока»
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Владимир Воля: Украина боится возражать Эрдогану насчет «Турецкого Потока» 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Аналитик напомнил, что украинское государство сейчас солидарно с действиями Запада. И если, к примеру, американцы будут вводить какие-то санкции против Ирана, то Украина будет поддерживать санкционный режим.
Говоря о Турции, то на Украине снова начались разговоры об импорте сжиженного газа при помощи LNG-терминала из Турции в целях диверсификации поставок. Однако, будучи премьером, нынешний президент Эрдоган не разрешил еще правительству Николая Азарова пропускать суда с сжатым газом через Босфор — опасно (эта проблема тянется уже 6 лет — ред.).
«Учитывая, что взаимоотношения между Москвой и Анкарой крепнут, возникает вопрос: готова ли Турция пойти на обострение и пропускать через пролив российских конкурентов? Зачем Турции кого-то пропускать, если она сама закупает газ и хочет быть транзитером газа из Каспия и из России? При этом, из Украины боятся возражать Эрдогану насчет строительства российско-турецкого проекта — «Турецкого Потока» — вдуг Эрдоган обидится? Ссориться никто не хочет», — оценил картину Воля.
В этой связи он добавил, что Турция и Россия страны связаны взаимными обязательствами и инвестициями, а также ожиданиями друг от друга. Это взаимное сотрудничество так выгодно, что они будут удерживаться от каких-то эксцессов и разрывов отношений, если какие-то инциденты случатся.
Говоря об Иране, то Воля подметил, что эта страна заинтересована и в России, и в Турции. Этот тактический тройственный союз оказывает позитивное влияние на статус Ирана и способствует повышению иранского влияния в Ближневосточном регионе.
И пока существует проблема Сирии, этот альянс будет устойчивый, но при условии, что стороны не поссорятся из-за курдского вопроса, — считает аналитик.
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