Владимир Воля: Украина боится возражать Эрдогану насчет «Турецкого Потока»

Аналитик напомнил, что украинское государство сейчас солидарно с действиями Запада. И если, к примеру, американцы будут вводить какие-то санкции против Ирана , то Украина будет поддерживать санкционный режим.

Говоря о Турции , то на Украине снова начались разговоры об импорте сжиженного газа при помощи LNG-терминала из Турции в целях диверсификации поставок. Однако, будучи премьером, нынешний президент Эрдоган не разрешил еще правительству Николая Азарова пропускать суда с сжатым газом через Босфор — опасно (эта проблема тянется уже 6 лет — ред.).

«Учитывая, что взаимоотношения между Москвой Анкарой крепнут, возникает вопрос: готова ли Турция пойти на обострение и пропускать через пролив российских конкурентов? Зачем Турции кого-то пропускать, если она сама закупает газ и хочет быть транзитером газа из Каспия и из России ? При этом, из Украины боятся возражать Эрдогану насчет строительства российско-турецкого проекта — «Турецкого Потока» — вдуг Эрдоган обидится? Ссориться никто не хочет», — оценил картину Воля.

В этой связи он добавил, что Турция и Россия страны связаны взаимными обязательствами и инвестициями, а также ожиданиями друг от друга. Это взаимное сотрудничество так выгодно, что они будут удерживаться от каких-то эксцессов и разрывов отношений, если какие-то инциденты случатся.

Говоря об Иране, то Воля подметил, что эта страна заинтересована и в России, и в Турции. Этот тактический тройственный союз оказывает позитивное влияние на статус Ирана и способствует повышению иранского влияния в Ближневосточном регионе.