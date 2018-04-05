Замгенсека ООН: РФ выполняет обязательства по контртеррористической стратегии организации

"Россия добросовестно выполняет все свои обязательства по тем задачам, которые стоят в глобальной контртеррористической стратегии ООН, и является одним из образцов выполнения этих обязательств", — подчеркнул он.