Россия займет место США? 

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки фундамента атомной электростанции «Аккую», которая будет обеспечивать 10% потребностей Турции в электроэнергии, и вместе с президентом Эрдоганом дал старт этому строительству.
Судя по поступавшим накануне новостям, российские СМИ широко освещали этот визит и озаглавливали первые полосы: «Турция — наш друг впервые в истории». Опять же вчера мы увидели сообщение: «Благодаря информации, предоставленной турецкой разведкой, в России был предотвращен крупный теракт».
В этот же день в президентском дворце в Анкаре состоялся трехсторонний саммит по Сирии, в котором наряду с президентами Путиным и Эрдоганом принял участие президент Ирана Роухани.
Даже если посмотреть на непринужденность Эрдогана и Путина на совместных фотографиях, станет очевидно, что сближение, которое началось с «Астаны» и продолжилось с саммитами в Сочи, постепенно идет по нарастающей.
Трамп настроен решительно?
Происходящие события вызывают много новых вопросов. Например, повлияло ли это наше сближение с Россией на отношения с США? Или как повлияет в обозримом будущем?
Может ли Россия стать для Турции «новым союзником, который займет место США»? Можно ли положиться на Россию во всех вопросах?
На прошлой неделе Трамп на пресс-конференции в Огайо неожиданно сказал: «Пришло время уйти из Сирии», — и в его стране, как и в других странах, эти слова вызвали потрясение и волну споров.
Впоследствии он повторил то же самое, отметив, что «находиться в Сирии очень дорого и обременительно».
Даже наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, который отметил: «Башар Асад останется у власти, США не должны уходить из Сирии», — дав понять, что США отходят от политики свержения Асада, не переубедил Трампа.
«Если Саудовская Аравия хочет, чтобы мы остались в Сирии, пусть платит за это», — ответил он. (Эти слова Трампа напоминают и нам о важности внимания к вопросу беженцев и других наших расходов.)
Вместе с тем президент США также сказал, что США «не смогут выйти из Сирии прямо завтра, это произойдет со временем».
Судя по реакции Госдепартамента и министерства обороны США на заявление об уходе из Сирии, это может состояться не в самом скором времени.
Асад и Израиль
Известно, что организация под названием «Демократические силы Сирии» (SDG) состоит главным образом из боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), на самом деле это РПК под разными наименованиями продолжает свои террористические и оккупационные действия, в рядах SDG находятся и американские военные и США оказывают всевозможную поддержку РПК, включая обучение.
До настоящего времени все ведомства и генералы США не переставали повторять, что «SDG — их ближайший союзник в Сирии». Когда есть планы по созданию Сирийского Курдистана с помощью РПК и его соединения с Региональной администрацией Иракского Курдистана, интересы Израиля (все это вместе — проект «Большой Ближний Восток»), контролируемые нефтеносные районы в Сирии, неужели США одним махом могут отказаться от всего этого?
Почему Франция вдруг заявила об отправке военных в Манбидж, а затем сделала шаг назад? Каковы ее дальнейшие намерения? Если мы так сблизились с Россией, то решение и наших проблем с Асадом через нее в любом случае усилит позиции Турции.