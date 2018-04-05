Россия займет место США?

Судя по поступавшим накануне новостям, российские СМИ широко освещали этот визит и озаглавливали первые полосы: «Турция — наш друг впервые в истории». Опять же вчера мы увидели сообщение: «Благодаря информации, предоставленной турецкой разведкой, в России был предотвращен крупный теракт».

В этот же день в президентском дворце в Анкаре состоялся трехсторонний саммит по Сирии , в котором наряду с президентами Путиным и Эрдоганом принял участие президент Ирана Роухани.

Даже если посмотреть на непринужденность Эрдогана и Путина на совместных фотографиях, станет очевидно, что сближение, которое началось с «Астаны» и продолжилось с саммитами в Сочи , постепенно идет по нарастающей.

Трамп настроен решительно?

Происходящие события вызывают много новых вопросов. Например, повлияло ли это наше сближение с Россией на отношения с США ? Или как повлияет в обозримом будущем?

Может ли Россия стать для Турции «новым союзником, который займет место США»? Можно ли положиться на Россию во всех вопросах?

На прошлой неделе Трамп на пресс-конференции в Огайо неожиданно сказал: «Пришло время уйти из Сирии», — и в его стране, как и в других странах, эти слова вызвали потрясение и волну споров.

Впоследствии он повторил то же самое, отметив, что «находиться в Сирии очень дорого и обременительно».

Даже наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, который отметил: « Башар Асад останется у власти, США не должны уходить из Сирии», — дав понять, что США отходят от политики свержения Асада, не переубедил Трампа.

«Если Саудовская Аравия хочет, чтобы мы остались в Сирии, пусть платит за это», — ответил он. (Эти слова Трампа напоминают и нам о важности внимания к вопросу беженцев и других наших расходов.)

Вместе с тем президент США также сказал, что США «не смогут выйти из Сирии прямо завтра, это произойдет со временем».

Судя по реакции Госдепартамента министерства обороны США на заявление об уходе из Сирии, это может состояться не в самом скором времени.

Известно, что организация под названием «Демократические силы Сирии» (SDG) состоит главным образом из боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), на самом деле это РПК под разными наименованиями продолжает свои террористические и оккупационные действия, в рядах SDG находятся и американские военные и США оказывают всевозможную поддержку РПК, включая обучение.

До настоящего времени все ведомства и генералы США не переставали повторять, что «SDG — их ближайший союзник в Сирии». Когда есть планы по созданию Сирийского Курдистана с помощью РПК и его соединения с Региональной администрацией Иракского Курдистана, интересы Израиля (все это вместе — проект «Большой Ближний Восток»), контролируемые нефтеносные районы в Сирии, неужели США одним махом могут отказаться от всего этого?