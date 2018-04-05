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Свидетель рассказал подробности о стрелявшем в турецком университете
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Свидетель рассказал подробности о стрелявшем в турецком университете 

РИА Новости 1 час назад
АНКАРА, 5 апр — РИА Новости, Алёна Палажченко. Причиной стрельбы в университете турецкого Эскишехира стало ранее заведенное дело против стрелявшего о его членстве в организации проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), заявил РИА Новости сотрудник учебного заведения, ставший свидетелем нападения.
Об инциденте ранее сообщили турецкие СМИ. По их данным, жертвами стрельбы стали по меньшей мере четыре человека.
"Час назад один из научных сотрудников нашего педфакультета узнал о том, что на него заведено дело, связанное с FETO. Он с пистолетом в руках зашел в кабинет декана и с близкого расстояния выстрелил по нему и его помощнику, оба погибли на месте. После этого он вышел в коридор и там убил еще двух сотрудников университета. Затем он несколько раз выстрелил в воздух, после чего его схватили сотрудники охраны университета", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что стрелявший в последнее время находился в неуравновешенном состоянии и «писал на всех доносы».
Турецкие власти обвиняют Гюлена в организации попытки госпереворота в июле 2016 года, однако проповедник эти обвинения отвергает. Ранее турецкие суды неоднократно выдавали ордеры на его арест, а минюст Турции обращался в США с запросом о его экстрадиции. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих, в том числе военных.
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