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В Турции задержали сотрудника университета, открывшего стрельбу
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Юлия Скрипаль заговорила

В Турции задержали сотрудника университета, открывшего стрельбу 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
АНКАРА, 5 апр — РИА Новости. Сотрудник университета Османгази в Эскишехире на западе Турции, открывший стрельбу в учебном заведении, задержан, передает телеканал NTV в четверг.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что жертвами стрельбы стали по меньшей мере четыре человека.
Инцидент произошел в здании педагогического факультета, среди погибших — его сотрудники. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı https://t.co/mV8c36FZeT
— Doğan Haber Ajansı (@dhainternet) 5 апреля 2018 г.
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