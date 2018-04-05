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Китай дружит с Россией против Америки
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Юлия Скрипаль заговорила
Юлия Скрипаль заговорила

Китай дружит с Россией против Америки 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Сообщается, что новый министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время своего визита в Москву заявил, что Китай готов поддержать Россию перед лицом США.
«В качестве нового министра обороны Китая я совершаю визит именно в Россию, чтобы показать миру высокий уровень развития наших двусторонних отношений и твердую решимость наших вооруженных сил укреплять стратегическое взаимодействие», — приводит слова Вэй Фэнхэ на встрече со своим российским коллегой Сергеем Шойгу государственное агентство ТАСС.
«Во-вторых, чтобы поддержать российскую сторону в организации Московской конференции по международной безопасности. Китайская сторона приехала, чтобы американцам дать знать о тесных связях Вооруженных сил Китая и России, особенно в этой ситуации. Мы приехали, чтобы поддержать вас», — заявил Вэй Фэнхэ. «И на международных площадках китайская сторона готова с российской стороной выразить нашу общую озабоченность и единую позицию по важной международной проблематике», — добавил он.
Вэй Фэнхэ посещает седьмую конференцию по международной безопасности в Москве во главе китайской делегации с участием высокопоставленных военных. В интервью российской прессе он подчеркнул, что его поездка согласована лично с председателем КНР Си Цзиньпином.
В этом году конференция по безопасности, которая проводится под эгидой российского Министерства обороны, посвящена победе над терроризмом в Сирии. Российская сторона пообещала поделиться опытом борьбы с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.). Кроме того, Министерство обороны представит свою оценку дальнейшего развития ситуации в Ближневосточном регионе, включая вопросы постконфликтного восстановления.
Отмечается, что в повестку дня конференции включены вопросы безопасности в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке. Специальная сессия будет посвящена обсуждению феномена «мягкой силы» как инструмента решения военно-политических задач.
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