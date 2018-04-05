Турция проверит информацию РФ по сирийскому городу Телль-Рифаат

"Россия сообщила Турции, что в Телль-Рифаате не находятся террористы из СНС. Наши спецслужбы должны проверить эту информацию. Нам известно, что террористы покинули Африн и бежали в другие регионы, в том числе через этот населенный пункт", — сказал он.

Калын также не исключил, что ВС республики могут в ближайшее время начать операцию в Телль-Рифаате.