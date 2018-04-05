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Турция проверит информацию РФ по сирийскому городу Телль-Рифаат
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Турция проверит информацию РФ по сирийскому городу Телль-Рифаат 

ТАСС 56 минут назад
АНКАРА, 5 апреля. /ТАСС/. Россия передала Турции информацию, согласно которой курдских формирований из отрядов «Сил народной самообороны» (СНС) в сирийском городе Телль-Рифаат нет. Об этом заявил в четверг официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
"Россия сообщила Турции, что в Телль-Рифаате не находятся террористы из СНС. Наши спецслужбы должны проверить эту информацию. Нам известно, что террористы покинули Африн и бежали в другие регионы, в том числе через этот населенный пункт", — сказал он.
Калын также не исключил, что ВС республики могут в ближайшее время начать операцию в Телль-Рифаате.
В конце марта турецкий Генштаб заявил о взятии под контроль всего региона Африн на северо-западе Сирии.
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