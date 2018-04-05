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Жители Мосула остро нуждаются в медпомощи, заявили «Врачи без границ»
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Жители Мосула остро нуждаются в медпомощи, заявили «Врачи без границ» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF, Médecins sans frontières) заявила, что жители иракского Мосула, освобожденного в 2016 году от запрещенной в РФ и ряде других стран террористической группировки «Исламское государство», остро нуждаются в медицинской помощи.
"Более половины больниц Мосула были разрушены в результате последнего конфликта и есть острая нужда в услугах здравоохранения в городе", — сообщил РИА Новости глава миссии организации в Ираке Хеман Нагаратнам, добавив, что многие раненые нуждаются в повторных операциях и реабилитации.
По его словам, организация ожидает большое количество пациентов в новых медицинских пунктах в городе.
"MSF на данный момент восстанавливает отделение неотложной помощи в больнице ас-Салям", — сказал он. «Врачи без границ» планируют продолжить работу в Мосуле, в том числе в сфере психического здоровья.
Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в июле правительство Ирака сообщило об освобождении города от боевиков. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против ИГ, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми «спящими» ячейками.
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