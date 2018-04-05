Жители Мосула остро нуждаются в медпомощи, заявили «Врачи без границ»

"Более половины больниц Мосула были разрушены в результате последнего конфликта и есть острая нужда в услугах здравоохранения в городе", — сообщил РИА Новости глава миссии организации в Ираке Хеман Нагаратнам, добавив, что многие раненые нуждаются в повторных операциях и реабилитации.

По его словам, организация ожидает большое количество пациентов в новых медицинских пунктах в городе.

"MSF на данный момент восстанавливает отделение неотложной помощи в больнице ас-Салям", — сказал он. «Врачи без границ» планируют продолжить работу в Мосуле, в том числе в сфере психического здоровья.