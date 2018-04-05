ООН, 5 апреля /Синьхуа/ — Заместитель постоянного представителя КНР при ООН У Хайтао в среду заявил, что Китай выступает против применения любыми странами, организациями или отдельными лицами химического оружия в любой ситуации. Он подчеркнул, что политическое урегулирование является единственным путем к решению сирийской проблемы.
Выступая на открытом заседании СБ ООН по химическому оружию Сирии, У Хайтао отметил, что после нападений с применением химического оружия в Сирии Китай внимательно следит за развитием ситуации, решительно осуждает любые нападения на мирных жителей. Позиция Китая по химическому оружию остается неизменной: он выступает против применения любыми странами, организациями или отдельными лицами химического оружия, поддерживает проведение всестороннего, объективного и справедливого расследования применения химического оружия в Сирии, чтобы сделать выводы, которые могут выдержать проверку временем и фактами, согласно закону привлекать к ответственности виновных и ответственных за инцидент.
У Хайтао подчеркнул, что недавно на территории Сирии предположительно было применено химическое оружие, что вызвало глубокую озабоченность Китая. Создание нового механизма расследования применения химического оружия в Сирии, выяснение истинного положения дел очень важно для предотвращения новых случаев использования химического оружия в Сирии. В этом также единодушен СБ ООН. Китай положительно оценивает активные усилия России по содействию новому механизму расследования, надеется, что члены СБ ООН сохранят сплоченность и продолжат конструктивные консультации по этому вопросу. Заинтересованные стороны должны продолжить проявлять ведущую роль СБ ООН и Организации по запрещению химического оружия /ОЗХО/ в качестве главного канала и путем консультаций найти надлежащий план решения.
Китайский дипломат подтвердил, что политическое урегулирование является единственным путем к решению сирийского вопроса. Международное сообщество должно оказать ООН еще большую поддержку в посредничестве, поддерживать работу спецпосланника Генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, чтобы начать следующий раунд мирных переговоров в Женеве и достичь на нем положительных сдвигов. Китай приветствует проведение встречи глав РФ, Турции и Ирана, надеется, что предстоящая встреча внесет вклад в продвижение процесса мирных переговоров в Женеве. —0—