ИА Синьхуа: последние новости

В Москве открылась VII Московская конференция по международной безопасности

Ликвидация оставшихся заводов химоружия в Сирии продолжается -- представитель ООН

Около 350 несовершеннолетних палестинцев находятся в заключении в Израиле -- ООП