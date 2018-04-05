Палестина призывала ООН расследовать атаки Израиля в секторе Газа

"Израиль делает все возможное для продолжения своей оккупационной, колониальной политики. США дают идеологическую поддержку Израилю в этом контексте", — сказал глава МИД.

Он напомнил, что «на прошлой неделе Израиль выбрал в качестве мишени мирных палестинцев-демонстрантов».

"К сожалению, Совбез ООН не отвечает этим действиям. Мы снова призываем ООН к независимому расследованию этих инцидентов", — сказал дипломат.

В свою очередь его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф заявил, что «Движение неприсоединения должно предпринять коллективные действия в рамках движения и в ООН, чтобы осудить бесчинства» израильских властей, а также «призвать к созданию международного механизма расследования, чтобы привести к ответственности виновных, потребовать полного восстановления прав палестинцев, особенно в создании независимого палестинского государства со столицей в Аль-Кудс аль-Шариф (арабское наименование Иерусалима — ред.) и потребовать немедленного прекращения блокады Газы».

Израильские войска сохраняют усиленное присутствие вдоль границ сектора Газа, где на прошлой неделе началась серия протестных акций с участием тысяч палестинцев под общим названием «Великий марш возвращения». В минувшую пятницу военные застрелили, по меньшей мере, 15 наиболее активных участников волнений и ждут столь же массовых беспорядков в конце этой недели.