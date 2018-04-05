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В результате израильского авиаудара по сектору Газа погиб палестинец
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В результате израильского авиаудара по сектору Газа погиб палестинец 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
ГАЗА, 5 апр — РИА Новости. Палестинец погиб минувшей ночью в результате израильского авиаудара по приграничной зоне сектора Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
Израильтяне признавали использование авиации против вооруженного мужчины, замеченного у северной границы анклава, но не сообщали о последствиях бомбардировки.
"Сотрудники палестинского Красного полумесяца в координации с Международным комитетом Красного креста эвакуировали тело палестинского гражданина, который был убит во время израильской бомбардировки", — сказал собеседник агентства.
Авиаудар продолжил череду различных инцидентов в приграничной полосе, заметно участившихся в последние месяцы — от массовых демонстраций до установки взрывных устройств и попыток проникновения боевиков на сопредельную территорию.
Израильские войска сохраняют усиленное присутствие вдоль границ сектора Газа, где на прошлой неделе началась серия протестных акций с участием тысяч палестинцев под общим названием «Великий марш возвращения». В минувшую пятницу военные застрелили по меньшей мере 15 наиболее активных участников волнений и ждут столь же массовых беспорядков в конце этой недели.
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