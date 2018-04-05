Эрдоган попадает в российскую западню 

Это четкий сигнал: в то время как главы правительств Европы избегают Турции, глава государства Реджеп Тайип Эрдоган все чаще приглашает российского президента Путина. Во вторник они встретились на турецком побережье Средиземного моря, чтобы положить начало строительству атомной электростанции, в котором участвуют и российские компании. Это девятая встреча Путина и Эрдогана за 18 месяцев. Такая частота обычна для тесно сотрудничающих друг с другом стран, таких как, например, Германия и Франция. У авторитарных президентов России и Турции — не только одинаковый стиль руководства, но и общие политические интересы. Тем не менее Эрдоган может попасть в западню. Ибо от этого союза выигрывает прежде всего Москва. Турция может остаться с пустыми руками.
Сейчас у двух стран, правда, есть некоторые общие интересы, прежде всего их неприязнь к Западу. На Россию наложены многочисленные прямые санкции из-за аннексии Крымского полуострова, а также из-за отравления бывшего российского двойного агента Скрипаля и его дочери в Великобритании, которое приписывают Кремлю. В Турции Запад критикует ситуацию с правами человека. Отдыхающие, предприниматели и инвесторы в этой стране напуганы до такой степени, что их бегство выглядит почти как косвенные санкции. Однако, как и прежде, имеется и конфликтный потенциал. В Сирии страны сотрудничают, однако преследуют различные цели. Путин хочет поддерживать правителя Асада, а Эрдоган стремится его сместить. Также еще не ясно, как будет реорганизовано сирийское государство. В то время как Турция изо всех сил стремится воспрепятствовать тому, чтобы на севере возникла своего рода курдская автономная область, Кремль, по-видимому, хочет оставить этот вопрос открытым. Ясно также, что за партнерство с Россией Турция платит более высокую цену, в том числе и в Сирии. Так, согласно официальным данным, в боях в этой стране, охваченной гражданской войной, погибло больше турецких, чем российских солдат. В экономическом плане Россия тоже получает больше. Она стабильно входит в тройку стран, из которых Турция импортирует больше всего. Однако по экспорту Россия не входит даже в первую десятку. Другими словами, торговые отношения между странами не сбалансированы — в конечном счете Россия выигрывает от этого. Это видно и по строительству атомной электростанции на юге Турции. Ее возведение обойдется, по разным подсчетам, в сумму от 20 до 25 миллиардов американских долларов. Стройку возглавляет российский государственный концерн Росатом. В ходе истории Россия и Турция часто сближались друг с другом, но столь же часто вновь возникало отчуждение. Эрдогану не следует увлекаться лишь краткосрочным и среднесрочным геополитическим развитием. Россия может оказаться отдушиной, чтобы излить ярость в отношении Запада. Но это не означает, что здесь возникает стабильная ось против Запада. Ибо у Путина и Эрдогана есть еще одна общая черта характера: они не любят, когда другие им что-то предписывают.