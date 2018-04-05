СМИ Ирана: за организацией массовых беспорядков в Иране стоял «Телеграм»

Дамаск и его окрестности безопасны уже «на 100%», — заверяют источники в официальном Дамаске, а также российские военные, сообщает популярный портал «Джаван» (02.04). По их мнению, последний оплот боевиков и террористов в провинции Восточная Гута, город Дума , «вот-вот» должен перейти под контроль правительственных сил. Сообщения, отмечает «Джаван», заслуживают доверия, поскольку подтверждаются и в европейских СМИ: так, телерадиокомпания «Дойче вэлле» также на днях признала, что повстанцы потерпели крупнейшее поражение в Сирии , а к правительственным силам возвращается контроль над стратегически важной провинцией Восточная Гута.

Что скрывается за заявлениями президента США Дональда Трампа о постепенном уходе американских военных из Сирии: его вера в то, что ИГ* полностью побеждено, или признание поражения перед Россией ? — задает вопрос популярный портал «Фарда» (31.03). И сам же отвечает, что, скорее всего, ни то, ни другое. Да, Трамп действительно заявил, что готов передать дело окончательного разгрома терроризма «другим», хотя и не уточнил, кто эти «другие» — Турция Саудовская Аравия , — или, может быть, даже Россия или Иран

Вряд ли Трамп настолько глуп, чтобы верить в то, что ИГ побеждено полностью. Спору нет, роль и влияние России в Сирии действительно высоки, и Трамп не может этого не видеть. Но при этом вряд ли коммерсант-президент готов будет отдать Сирию России, Турции или даже Ирану «за просто так», иронизирует издание.

Либо он, выполняя предвыборные обещания, действительно намерен сократить военные расходы, которые являются тяжким бременем для США, либо затеял новую авантюру и готов договориться с Россией о том, что он признает САР ее сферой влияния в обмен на молчание России относительно усиления американского военного присутствия в какой-либо иной точке региона. И не исключено, что эти новые авантюры могут затронуть Иран, — недаром Трамп так яростно добивается выхода США из ядерной сделки, предполагает издание.

Шокирующие заявления Трампа, безусловно, нельзя принимать за чистую монету, считает «Джаван» (30.03), особенно, если учесть очевидные противоречия, которые имеются у Вашингтона с Москвой Тегераном , и ввиду явного несоответствия этих высказываний интересам самих же Соединенных Штатов. Истинный смысл их «дойдет» до всех заинтересованных лиц чуть позже, и, несомненно, следует ждать реакции, прежде всего, от России, Ирана, Турции и Израиля

Особенно резко эти заявления контрастируют с недавней «вербальной войной» Москвы и Вашингтона в связи с ситуацией в Восточной Гуте и угрозами Трампа нанести удар по позициям сирийских правительственных сил, проводящих успешные боевые операции в этом районе САР. В любом случае, предположения, что эти заявления есть результат неких договоренностей, существующих или способных появиться в ближайшее время между Москвой и Вашингтоном или между Вашингтоном и Анкарой , цель которых — добиться неких гарантий для присутствующих в регионе американских военных, не следует считать слишком далекими от истины, делает вывод «Джаван».

О переговорах российского и турецкого лидеров в Анкаре, на которых сирийская повестка дня стала важной, но не единственной темой, писала «Хамшахри» (03.04). Два президента обсуждали два не менее важных вопроса двусторонней повестки отношений: поставки в Турцию новейшей российской зенитно-ракетной системы С-400 (то, чего давно добивалась Турция), а также строительство первой в Турции АЭС «Аккую»

Интересно отметить, продолжила газета, что российская сторона взяла на себя все бремя расходов на строительство АЭС: общая стоимость проекта составляет 20 миллиардов долларов, и, стало быть, есть важные мотивы, которые побуждают Россию играть не просто первенствующую, но и единственную главную роль в реализации проекта.

В свою очередь, региональная «Хорасан» (05.04), рассказывая о встрече лидеров России, Турции и Ирана в Анкаре, отметила: главным её итогом стало подтверждение общей позиции трех сторон о независимости и территориальной целостности САР, а также необходимость полного сокрушения терроризма, связанного не только с ИГ, но и с «прочими группировками», не желающими прекратить огонь.

Именно это подчеркивают трое лидеров в совместном заявлении, подписанном по окончании встречи. Однако «Хорасан» фиксирует наличие и других, не менее важных для региональной повестки дня, вопросов трехсторонней встречи, особенно заостряя внимание на проблеме «ядерной сделки». В ответ на заявление Роухани о том, что в случае односторонних изменений достигнутых договоренностей [со стороны США] Иран также оставляет за собой право на принятие «альтернативных решений», президент России Путин подчеркнул: любой пересмотр итогов сделки чреват тем, что будет нанесен колоссальный ущерб и региональной, и мировой дипломатии».

Похоже, МИД Германии начал менять доселе относительно мягкое поведение применительно к Москве на фоне кризиса в отношениях Запада и России, отмечает «Фарда» (01.04) в связи с заявлением главы внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Мааса об «утрате доверия» Запада к Москве. Оно прозвучало на фоне все более обостряющейся напряженности в отношениях Запада и России, которое закончилось на прошлой неделе взаимным выдворением дипработников и закрытием дипучреждений как в России, так и в европейских столицах и США. Кое-кто из аналитиков даже поговаривает о возможном начале уже третьего раунда холодной войны, который может оказаться куда опаснее первых двух (во времена СССР и в период кризиса на Украине ), отмечает издание.

Одно из итальянских изданий, продолжает «Фарда», опубликовало ряд секретных документов, изданных близким к американскому президенту Дональду Трампу аналитическим центром, в котором говорилось о планах «координации совместных действий» Европы и США против России. И вот на прошлой неделе Европа, не осознавая последствий этих шагов, начала слепо следовать этому плану, принимая решения — вслед за Великобританией и США — о выдворении российских дипломатов.

При этом в МИД Германии, похоже, осознают, что этот план, как и предыдущие действия Запада по организации коллективных антироссийских санкций, может окончиться ничем. Именно поэтому в высказываниях главы германского МИДа причудливо сочетаются слова об «утрате доверия» к Москве вместе с заявлениями о России, которая все же должна оставаться «нужным для Запада партнером», резюмирует «Фарда».

«Телеграм» — связной для преступников и заговорщиков? — под таким заголовком обозреватель «Джаван» (02.04) Зухра Чизари, ранее обращавшаяся к теме роли соцсетей как организатора массовых беспорядков, теперь рассуждает о взаимосвязи волнений в Иране в конце минувшего года и деятельности популярного мессенджера.

Силы безопасности страны хорошо знают, что нити организации волнений декабря прошлого года в Иране, в результате которых пострадало столько невинных людей, сходятся в одном месте, и таковым является приложение известного мессенджера «Телеграм», принадлежащего российскому предпринимателю Павлу Дурову , пишет автор. Равно как известно им и то, как после введения временной фильтрации данных и ограничений, которые налагались на работу сети, беспорядки сразу «таинственным образом» стихали. Вряд ли это простое совпадение, считает обозреватель.

Верховный суд РФ, напоминает она, ранее признавший законными требования к мессенджеру предоставить в распоряжение надзорных органов ключи для дешифрования данных его пользователей, на днях снова вернулся к этой проблеме и потребовал от администраторов соцсети обеспечить доступ к хранилищу данных в течение 15 дней, а также выплатить штраф. Если мессенджер и на этот раз не выполнит предписание, его ждут ограничения на территории России. Будет ли эта работа доведена до конца на этот раз?— задается вопросом Зухра Чизари.

«Фарда» (01.04), сообщая об отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева , подчеркивает, что истинные причины трагедии в торгово-развлекательном центре города Кемерово «Зимняя вишня» остаются неясными до сих пор. Издание напомнило, что Тулеев был одним из «губернаторов-долгожителей» России, занимая пост с 1997 года и пережив, таким образом, в политическом отношении самого Путина. Однако пожар в торговом центре стал точкой в его административной и политической карьере. Неясно только, поможет ли его уход самому расследованию, в котором до сих существует несколько версий относительно причин произошедшего (от халатности и неисправной сигнализации до преднамеренного поджога), но ни одна из них не признается пока основной, подчеркивается на портале.

Могут ли Россию лишить права принимать Чемпионат мира по футболу-2018 в связи с дипломатическим кризисом между Западом и Россией?— задает вопрос «Фарда» (01.04), комментируя заявления на эту тему официального представителя МИД России Марии Захаровой . Подобными опасениями представитель дипломатического ведомства РФ поделилась на днях в интервью ряду российских СМИ. Однозначного ответа на этот вопрос пока нет, говорится на портале, поскольку вопрос этот хоть и озвучивался рядом европейских политиков, но не рассматривался в международных спортивных организациях.

Однако такой сценарий не следует исключать. Ибо мы все, еще во время разразившегося накануне летней Олимпиады-2016 допинг-скандала с российскими спортсменами, поняли, что непреложная истина «спорт — вне политики» перестает быть таковой, если дело касается России, резюмировал портал.

То, что спорт, увы, является частью политики, «если дело касается России», подтвердила и популярная «Хамшахри» (2.04), рассказав об отказе в выдаче виз российским спортсменам из команды по вольной борьбе, которые должны были выступать в США на чемпионате мира по данному виду спорта. Американские дипломаты, работающие в РФ и отвечающие за проведение собеседований и выдачу виз, сослались при этом на «детсадовский предлог»: большую загруженность консульских учреждений и «нехватку времени» на российских вольников. Однако очевидно, что на деле эта отговорка является просто «плохо прикрытой акцией саботажа» со стороны США на фоне очередного витка обострения отношений Запада и России, замечает газета. ________________________________ *ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») — террористическая организация, запрещенная в России.