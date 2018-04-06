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В России не видят причин для отказа от ядерной сделки с Ираном
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В России не видят причин для отказа от ядерной сделки с Ираном 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив
ВЕНА, 6 апр — РИА Новости. Для отказа от сделки по иранской ядерной программе нет ни малейшего повода, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Мы исходим из того, что на предстоящей в конце апреля-начале мая второй сессии Подготовительного комитета Обзорной конференции ДНЯО 2020 года сторонники СВПД должны возвысить голос в поддержку этой договоренности, являющейся ярким достижением международного сообщества в области ядерного нераспространения. Ни малейших поводов для слома этой сделки нет", — заявил Ульянов.
Иран и «шестерка» международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
США выступают за изменение соглашения с Ираном. Как ранее сообщил РИА Новости представитель госдепа, США выйдут из иранской сделки, если европейские партнеры не станут работать «над исправлениями ее недостатков». В госдепе подчеркнули, что, «если в любое время президент решит, что соглашение недостижимо, США выйдут незамедлительно из сделки».
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