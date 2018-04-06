В России не видят причин для отказа от ядерной сделки с Ираном

"Мы исходим из того, что на предстоящей в конце апреля-начале мая второй сессии Подготовительного комитета Обзорной конференции ДНЯО 2020 года сторонники СВПД должны возвысить голос в поддержку этой договоренности, являющейся ярким достижением международного сообщества в области ядерного нераспространения. Ни малейших поводов для слома этой сделки нет", — заявил Ульянов.

Великобритания, КНР, Франция, Иран и «шестерка» международных посредников (РФ, США Германия ) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН , США и Евросоюза