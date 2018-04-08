Депутат иранского Меджлиса призвал Москву и Тегеран вместе противостоять Вашингтону

"Америка при президентстве [Дональда] Трампа отличается в своем поведении от того, что было раньше. И здесь стоит обратить особое внимание, что американцы не проявляют уважения к ядерной сделке, которая была закреплена резолюцией СБ ООН . Они, по сути, нарушают свои обязательства и точно также они поступают и в отношении иных своих договоренностей", — сказал он. По словам главы комиссии, «это также касается и противоправного режима американских санкций», которые вводятся и в отношении России, и в отношении Ирана.

"Все это является новыми веяниями, с которыми мы продолжаем сталкиваться. Я думаю, что мы должны, опираясь на национальную мощь и национальное достояние, укреплять свое взаимодействие, чтобы мы могли противостоять подобным инициативам американцев", — подчеркнул Боруджерди.

Со своей стороны Слуцкий заявил, что «абсолютно согласен с тем, что Америка нарушает свои обязательства, грозя выйти из иранской ядерной сделки». «Мы не согласны в теми новыми требованиями, которые предъявляются сегодня Ирану из Вашингтона. Беспрекословный доступ по первому требованию на атомные объекты и ряд других вопросов превышают обязательства Ирана и противоречат уставу МАГАТЭ », — подчеркнул глава комитета.

Великобританией, Китаем и Слуцкий заверил, что Россия продолжит выступать на площадке Совета Безопасности ООН против выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного между Ираном и международной шестеркой (Россией, США, Францией Германией ). «Это, в первую очередь, противоречит интересам международного сообщества, а не только Ирана, как отдельно взятой страны», — заключил он.