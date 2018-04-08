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Депутат иранского Меджлиса призвал Москву и Тегеран вместе противостоять Вашингтону
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Депутат иранского Меджлиса призвал Москву и Тегеран вместе противостоять Вашингтону 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
ТЕГЕРАН, 8 апреля. /ТАСС/. России и Ирану необходимо укреплять свое взаимодействие, в том числе для противостояния агрессивной политике США и противоправным санкциям Вашингтона. Об этом заявил в воскресенье председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике Собрания Исламского Совета (Меджлиса) Ирана Алаэддин Боруджерди на встрече с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.
"Америка при президентстве [Дональда] Трампа отличается в своем поведении от того, что было раньше. И здесь стоит обратить особое внимание, что американцы не проявляют уважения к ядерной сделке, которая была закреплена резолюцией СБ ООН. Они, по сути, нарушают свои обязательства и точно также они поступают и в отношении иных своих договоренностей", — сказал он. По словам главы комиссии, «это также касается и противоправного режима американских санкций», которые вводятся и в отношении России, и в отношении Ирана.
"Все это является новыми веяниями, с которыми мы продолжаем сталкиваться. Я думаю, что мы должны, опираясь на национальную мощь и национальное достояние, укреплять свое взаимодействие, чтобы мы могли противостоять подобным инициативам американцев", — подчеркнул Боруджерди.
Со своей стороны Слуцкий заявил, что «абсолютно согласен с тем, что Америка нарушает свои обязательства, грозя выйти из иранской ядерной сделки». «Мы не согласны в теми новыми требованиями, которые предъявляются сегодня Ирану из Вашингтона. Беспрекословный доступ по первому требованию на атомные объекты и ряд других вопросов превышают обязательства Ирана и противоречат уставу МАГАТЭ», — подчеркнул глава комитета.
Слуцкий заверил, что Россия продолжит выступать на площадке Совета Безопасности ООН против выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного между Ираном и международной шестеркой (Россией, США, Францией, Великобританией, Китаем и Германией). «Это, в первую очередь, противоречит интересам международного сообщества, а не только Ирана, как отдельно взятой страны», — заключил он.
Делегация комитета Госдумы во главе со Слуцким прибыла в Тегеран вечером в субботу. Во второй половине дня в воскресенье пройдет второе совместное заседание с комиссией по национальной безопасности и внешней политике иранского Меджлиса.
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