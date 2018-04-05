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Это победа?!
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Это победа?! 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Как ворон, который кружится над своим разрушенным гнездом, глава сирийского режима, а вместе с ним и его союзники, организуют кровавые торжества. Победа в войне, длившаяся более семи лет, принесла с собой полное уничтожение Сирии и ее людей. Ее итогами стала российская военная база «Хмеймим», религиозная фрагментация и иранская революционная гвардия, которая прибыла из земли четырех ветров для совершения в этой арабской стране всех невообразимых зверств. То, что произошло в Восточной Гуте — это война, которая не имеет никакого отношения к сирийскому режиму. Только к русским — тем, кто сражался, разрушал и вел переговоры. Их самолеты, специальные силы, генералы и солдаты празднуют победу. Однако празднование этих «побед» подобно радости родителя, чью дочь изнасиловали с его согласия прямо перед его глазами.
Теперь, семь лет спустя, эта ложная победа заставила Дамаск, великую столицу Омейядов, говорить на фарси вместо арабского. Теперь у арабов другое лицо, руки и язык, и уже нет ничего, что напоминало бы о поколении Омейядов. Все еще продолжается процесс раскопок могил и поиски останков Муавия ибн Абу Суфьяна и Хишама ибн Абд аль-Малика, а также тех, кто принимал участие в становлении великой цивилизации и великого андалузского периода с лозунгом: «Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад — пророк его».
Не только Восточная Гута, но и другие жители страны, которые принимали участие в реализации стремлений Башара Асада к установлению «однородного общества» считают, что он не заслуживает того, чтобы считаться победителем и должен заплатить за все те потери, которые они понесли. Об этом было известно с самого начала, когда было совершено кровавое нападение на детей в Даръа, которые были повинны в написании на стенах своего города лозунгов: «Народ хочет свергнуть режим».
Возможно, «угнетенные» не понимают этой победы, которая состоит в том, что Сирия «освобождена»! Сирию оккупировали не только русские, иранцы, но и вместе с ними, израильтяне, турки и американцы. Эта великая страна стала полем для международной игры. Эти страны, как известно, разрушили и разорвали на куски многие другие государства, но остается сирийский народ, который в конце концов выйдет победителем. Все это становится реальностью во многих областях этого мира!
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