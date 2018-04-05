Российский адмирал ответил на критику «Адмирала Кузнецова»

Бывший начальник Главного штаба ВМФ России Виктор Кравченко не согласился с выводами иностранных экспертов, включивших тяжелый крейсер «Адмирал Кузнецов» в пятерку худших авианосцев в истории.

«У многих других стран и такого авианосца нет», — приводит его слова Интерфакс . По словам Кравченко, «Адмирал Кузнецов» действительно уступает американским авианосцам, но в то же способен эффективно выполнять боевые задачи.

«Адмиралу Кузнецову» немало лет. В то же время, когда он участвовал в операции в Сирии , он показал, что он может приносить достаточно большую пользу», — заявил Кравченко.

Крейсер «Адмирал Кузнецов» был задействован в военной операции в Сирии. По официальным данным, во время похода он потерял два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчикам удалось катапультироваться.