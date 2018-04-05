Российский адмирал ответил на критику «Адмирала Кузнецова» 

Бывший начальник Главного штаба ВМФ России Виктор Кравченко не согласился с выводами иностранных экспертов, включивших тяжелый крейсер «Адмирал Кузнецов» в пятерку худших авианосцев в истории.
«У многих других стран и такого авианосца нет», — приводит его слова Интерфакс. По словам Кравченко, «Адмирал Кузнецов» действительно уступает американским авианосцам, но в то же способен эффективно выполнять боевые задачи.
«Адмиралу Кузнецову» немало лет. В то же время, когда он участвовал в операции в Сирии, он показал, что он может приносить достаточно большую пользу», — заявил Кравченко.
Крейсер «Адмирал Кузнецов» был задействован в военной операции в Сирии. По официальным данным, во время похода он потерял два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчикам удалось катапультироваться.