Ликвидация оставшихся заводов химоружия в Сирии продолжается — представитель ООН

По его словам, ликвидация должна завершиться за два-три месяца с начала работ. Данный процесс будет проверять Организация по запрещению химического оружия

Группа специалистов ОЗХО находится в Дамаске и занимается расследованием предполагаемых случаев применения химического оружия.

По словам Т. Маркрама, постоянные обвинения в использовании химоружия в Сирии говорят о необходимости достижения соглашения о механизме ответственности. —0—