ООН, 5 апреля /Синьхуа/ — Продолжается работа по уничтожению двух оставшихся в Сирии заводов по производству химического оружия. Об этом в среду на заседании Совета Безопасности ООН сообщил заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Томас Маркрам.
По его словам, ликвидация должна завершиться за два-три месяца с начала работ. Данный процесс будет проверять Организация по запрещению химического оружия.
Группа специалистов ОЗХО находится в Дамаске и занимается расследованием предполагаемых случаев применения химического оружия.
По словам Т. Маркрама, постоянные обвинения в использовании химоружия в Сирии говорят о необходимости достижения соглашения о механизме ответственности. —0—