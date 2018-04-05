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Ликвидация оставшихся заводов химоружия в Сирии продолжается — представитель ООН
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Ликвидация оставшихся заводов химоружия в Сирии продолжается — представитель ООН 

ИА Синьхуа 1 час назад
ООН, 5 апреля /Синьхуа/ — Продолжается работа по уничтожению двух оставшихся в Сирии заводов по производству химического оружия. Об этом в среду на заседании Совета Безопасности ООН сообщил заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Томас Маркрам.
По его словам, ликвидация должна завершиться за два-три месяца с начала работ. Данный процесс будет проверять Организация по запрещению химического оружия.
Группа специалистов ОЗХО находится в Дамаске и занимается расследованием предполагаемых случаев применения химического оружия.
По словам Т. Маркрама, постоянные обвинения в использовании химоружия в Сирии говорят о необходимости достижения соглашения о механизме ответственности. —0—
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