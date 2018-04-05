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ЕС не планирует вырабатывать допсоглашение к ядерной сделке с Ираном
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ЕС не планирует вырабатывать допсоглашение к ядерной сделке с Ираном
РИА Новости
1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
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РИА НОВОСТИ
.
ЕС
НЕ НАМЕРЕН МЕНЯТЬ ИЛИ ВЫРАБАТЫВАТЬ ДОПСОГЛАШЕНИЕ К ЯДЕРНОЙ СДЕЛКЕ С
ИРАНОМ
, ЧЕГО ТРЕБУЮТ
США
— ДИПИСТОЧНИК
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