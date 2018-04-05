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«Адмирала Кузнецова» назвали худшим в истории
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«Адмирала Кузнецова» назвали худшим в истории 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Американский портал National Interest назвал российский авианосец «Адмирал Кузнецов» худшим в истории.
По словам автора статьи, журналиста Роберта Фарли, единственный авианосец Военно-морского флота России был плохо построен и плохо поддерживался, а его ремонт требует больших средств, чем Россия готова потратить даже на флагманский корабль.
Фарли отмечает, что первая авария на «Адмирале Кузнецове» произошла уже через пять лет после ввода в эксплуатацию, а ремонт длился два года в связи с недостатком финансирования. Кроме того, авианосец поучаствовал в своей первой боевой операции лишь в 2016 году в Сирии, потеряв при этом два самолета, а до этого только «периодически, но с большой помпой» заходил в Средиземное море.
Другими худшими авианосцами журналист назвал HMS Eagle ВМФ Великобритании, французский Bearn, японский Kaga и американский Ranger.
«Адмирал Кузнецов» был заказан к постройке в 1981 году, а введен в эксплуатацию в 1991-м. В 2016-2017 годах авианосец впервые поучаствовал в боевых действиях у берегов Сирии.
 Ещё 15 источников 
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