Около 350 несовершеннолетних палестинцев находятся в заключении в Израиле — ООП

Рамаллах, 5 апреля / Синьхуа / — Управление по делам заключенных при Организации освобождении Палестины /ООП/ 5 апреля в День детей сообщило корр. Синьхуа, что порядка 350 несовершеннолетних палестинцев содержатся в заключении в Израиле

По его данным, восемь девочек и шесть мальчиков находятся в исправительных учреждениях для несовершеннолетних, все остальные — в тюрьмах. С начала 2017 года до конца февраля текущего года Израиль выдал 102 ордера на арест несовершеннолетних палестинцев, в основном проживавших в Восточном Иерусалиме.

Палестинская сторона заявила, что зафиксированы случаи жестокого обращения с несовершеннолетними заключенными: в ходе задержания израильтяне открывали огонь боевыми патронами, в ходе допросов палестинцев избивали и отказывали им в пище и питьевой воде.