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Около 350 несовершеннолетних палестинцев находятся в заключении в Израиле — ООП
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Около 350 несовершеннолетних палестинцев находятся в заключении в Израиле — ООП 

ИА Синьхуа 1 час назад
Рамаллах, 5 апреля /Синьхуа/ — Управление по делам заключенных при Организации освобождении Палестины /ООП/ 5 апреля в День детей сообщило корр. Синьхуа, что порядка 350 несовершеннолетних палестинцев содержатся в заключении в Израиле.
По его данным, восемь девочек и шесть мальчиков находятся в исправительных учреждениях для несовершеннолетних, все остальные — в тюрьмах. С начала 2017 года до конца февраля текущего года Израиль выдал 102 ордера на арест несовершеннолетних палестинцев, в основном проживавших в Восточном Иерусалиме.
Палестинская сторона заявила, что зафиксированы случаи жестокого обращения с несовершеннолетними заключенными: в ходе задержания израильтяне открывали огонь боевыми патронами, в ходе допросов палестинцев избивали и отказывали им в пище и питьевой воде.
Соответствующие органы Палестины направили по этому поводу обращение в ООН и ЕС и призвали международное сообщество обратить внимание на содержание в израильских тюрьмах несовершеннолетних палестинцев и непрерывное увеличение числа таких заключенных. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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