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Почти 4 тысячи боевиков вышли через гумкоридор в районе Мухайям Аль-Вафедина
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Почти 4 тысячи боевиков вышли через гумкоридор в районе Мухайям Аль-Вафедина 

Вести.Ru 27 минут назад
С начала действия активной фазы по выводу членов незаконных вооруженных формирований около четырех тысяч боевиков и членов их семей воспользовались гуманитарным коридором в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин. Такие данные сообщил СМИ начальник российского Центра примирения враждующих сторон генерал Юрий Евтушенко.
Также при содействии российских офицеров были освобождены пять заложников, которые находились в городе Дума в плену у боевиков.
Мирные жители продолжают возвращаться в освобожденные населенные пункты Восточной Гуты, передает РИА Новости.
Правительственные войска Сирии при содействии ЦПВС проводят очистку жилых районов от взрывоопасных предметов и восстанавливают инфраструктуру, разрушенную боевиками. В населенных пунктах Байт-Сава, Кафер-Батна, Мисраба, Модиара, Сакба, Хаззе организован подвоз горячего питания и питьевой воды. Врачи оказывают жителям необходимую медицинскую помощь.
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