Из Восточной Гуты за сутки вывели более 600 боевиков с членами семей 

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. За сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» в Восточной Гуте выведено 635 боевиков и членов их семей, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"За истекшие сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» было выведено 635 боевиков и членов их семей. Вышедшие перевезены на 17 автобусах на север провинции Алеппо", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивалась сирийскими полицейскими под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.