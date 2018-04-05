Из Восточной Гуты за сутки вывели более 600 боевиков с членами семей

"За истекшие сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» было выведено 635 боевиков и членов их семей. Вышедшие перевезены на 17 автобусах на север провинции Алеппо", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивалась сирийскими полицейскими под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.