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Заместитель Министра обороны генерал-полковник Александр Фомин встретился с заместителем специального представителя Генерального секретаря ООН по Сирии Рамзи Рамзи
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Заместитель Министра обороны генерал-полковник Александр Фомин встретился с заместителем специального представителя Генерального секретаря ООН по Сирии Рамзи Рамзи 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе беседы была подчеркнута готовность к более тесной координации усилий по решению гуманитарных проблем в САР, достигнута договоренность о продолжении контактов для обсуждения всех аспектов сирийского урегулирования.
Сегодня в рамках Московской конференции по международной безопасности состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с заместителем специального представителя Генерального секретаря ООН по Сирии Рамзи Рамзи.
Р. Рамзи был проинформирован о предпринимаемых российской стороной усилиях по оказанию гуманитарного содействия населению Сирии.
Подчеркнута готовность к более тесной координации усилий по решению гуманитарных проблем в Сирийской Арабской Республике.
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