Заместитель Министра обороны генерал-полковник Александр Фомин встретился с заместителем специального представителя Генерального секретаря ООН по Сирии Рамзи Рамзи

В ходе беседы была подчеркнута готовность к более тесной координации усилий по решению гуманитарных проблем в САР, достигнута договоренность о продолжении контактов для обсуждения всех аспектов сирийского урегулирования.

Р. Рамзи был проинформирован о предпринимаемых российской стороной усилиях по оказанию гуманитарного содействия населению Сирии.

Подчеркнута готовность к более тесной координации усилий по решению гуманитарных проблем в Сирийской Арабской Республике.