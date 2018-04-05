Заместитель Министра обороны генерал-полковник Александр Фомин встретился с заместителем специального представителя Генерального секретаря ООН по Сирии Рамзи Рамзи 

В ходе беседы была подчеркнута готовность к более тесной координации усилий по решению гуманитарных проблем в САР, достигнута договоренность о продолжении контактов для обсуждения всех аспектов сирийского урегулирования.
Сегодня в рамках Московской конференции по международной безопасности состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с заместителем специального представителя Генерального секретаря ООН по Сирии Рамзи Рамзи.
Р. Рамзи был проинформирован о предпринимаемых российской стороной усилиях по оказанию гуманитарного содействия населению Сирии.
Подчеркнута готовность к более тесной координации усилий по решению гуманитарных проблем в Сирийской Арабской Республике.