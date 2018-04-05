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Белый дом в очередной раз заявил об ответственности властей Сирии за химатаку в Хан-Шейхуне
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Белый дом в очередной раз заявил об ответственности властей Сирии за химатаку в Хан-Шейхуне 

RT на русском 30 минут назад
В Белом доме в очередной раз заявили об ответственности сирийских властей за химическую атаку в апреле 2017 года в городе Хан-Шейхун.
«Сегодня первая годовщина немыслимого нападения режима (президента Сирии Башара. — RT) Асада с применением нервно-паралитического газа зарин в Хан-Шейхуне, в результате которого погибли сотни гражданских лиц», — говорится в заявлении ведомства.
Согласно тексту сообщения, американская сторона будет продолжать добиваться того, чтобы виновные были привлечены к ответственности.
4 апреля 2017 года сирийская оппозиция заявила о 200 раненых и 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб.
Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие ни против мирных граждан, ни против террористов.
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