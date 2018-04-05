Анархисты забросали бутылками с краской турецкое консульство в Греции 

В Афинах анархисты забросали бутылками с красной краской консульство Турции.
«Африн пал, но борьба продолжается», — заявила анархистская группировка «Рубикон».
Прежде анархисты из этой организации уже атаковали посольства Испании и Израиля, передает РИА «Новости».
Министерство защиты граждан назвало случившееся «недопустимой акцией». Власти заявили, что полиция проведет расследование инцидента.
По данным Skai, в нападении на консульство участвовали 10–15 человек. В момент нападения у консульства было 10 полицейских, но задержать анархистов им не удалось. Однако нападавшие уезжали от консульства на автобусе, который был остановлен полицией, в итоге задержаны четыре человека.
Напомним, Турция сообщала, что формирования оппозиционной «Сирийской свободной армии» и турецкие военные взяли сирийский Африн под контроль.