Анархисты забросали бутылками с краской турецкое консульство в Греции

В Афинах анархисты забросали бутылками с красной краской консульство Турции

«Африн пал, но борьба продолжается», — заявила анархистская группировка «Рубикон».

Министерство защиты граждан назвало случившееся «недопустимой акцией». Власти заявили, что полиция проведет расследование инцидента.

По данным Skai, в нападении на консульство участвовали 10–15 человек. В момент нападения у консульства было 10 полицейских, но задержать анархистов им не удалось. Однако нападавшие уезжали от консульства на автобусе, который был остановлен полицией, в итоге задержаны четыре человека.