МО РФ: миграционный кризис ЕС связан с терроризмом

Фото: Angelo Carconi/EPA Москва, 4 апреля — «Вести. Экономика». Европа «пожинает плоды» конфликтов, которые были спровоцированы западными странами с началом Арабской весны в 2011 г. Миграционный кризис, рост радикальных исламских настроений и повышение террористической угрозы в Европе являются следствиями конфликтов в странах Ближнего Востока и Северной Африки, которые произошли при участии западных стран. Об этом в рамках VII Московской конференции по международной безопасности заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Василий Трушин.

Фото: Сергей Бобылев/Пресс-служба Минобороны РФ "Рассматривается прямая связь между процессами иммиграции из Ближнего Востока и Северной Африки и исламизацией западных стран, ростом террористической угрозы на европейском континенте. Сегодня регион пожинает плоды Арабской весны 2011 года, во многом спровоцированной Западом. Они в той или иной степени затронули практически все страны региона. По оценкам ряда экспертов, в результате спровоцированных конфликтов после Арабской весны погибли около 1,5 миллиона человек, свыше 15 миллионов стали беженцами. В условиях ослабления и разрушения государственности в ряде арабских государств активизировались экстремистские группировкиЭпицентром региональной нестабильности уже седьмой год остается Сирия. Там террористические формирования полностью подчинили себе отряды оппозиции и выступили с ними против правительственных войск единым фронтом. По сути, в Сирии гражданская война трансформировалась в международный конфликт гибридного характера. Сирийский кризис оказывает дестабилизирующее влияние на соседние страны. Сложной остается ситуация в Ираке, где сохраняются серьезные разногласия и внутренние противоречия, в том числе по курдскому вопросу. В целом Ирак, Сирия, Ливан, Йемен, Ливия остаются поясом региональной нестабильности в данном регионе".