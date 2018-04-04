Глава ФАДН рассказал, где могут начать появляться новые ячейки ИГ*

"Это серьезная проблема не только для нашей страны и для Северного Кавказа, который в силу своего географического положения, конечно, находится ближе к эпицентру и в большей степени несет на себе негативные последствия. Но зло, посеянное ИГ*, по моему глубокому убеждению, еще долго будет давать всходы то там, то здесь. В том числе и в европейских странах, которые до поры до времени, фактически будучи заинтересованными в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, рыли яму нам, а получилось, как в известной русской пословице, себе", — сказал Баринов.

"Острой остается ситуация в регионах, уроженцы которых уехали в Сирию, Ирак, присоединившись к террористам. Прежде всего, это, конечно, Северный Кавказ, преимущественно Дагестан , как самый многочисленный субъект. Мы ведь и сейчас c определенной периодичностью слышим в новостях о задержании, локализации или ликвидации членов таких ячеек. С одной стороны, это демонстрация эффективной работы наших силовиков, с другой, к сожалению, сигнал, что угроза сохраняет свою актуальность. После разгрома ИГ* в Сирии часть наших граждан будет стремиться вернуться, вот что действительно страшно, и тут очень много работы для всех уровней власти, но в первую очередь для спецслужб", — отметил глава ФАДН.

*Террористическая организация, запрещенная в России.