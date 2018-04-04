Ещё
Глава ФАДН рассказал, где могут начать появляться новые ячейки ИГ*
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава ФАДН рассказал, где могут начать появляться новые ячейки ИГ* 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Спящие ячейки после разгрома в Сирии "Исламского государства"* с большей вероятностью могут появляться в регионах Северного Кавказа, уроженцы которых уехали в Сирию, Ирак, присоединившись к террористам, заявил в интервью РИА Новости глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов.
"Это серьезная проблема не только для нашей страны и для Северного Кавказа, который в силу своего географического положения, конечно, находится ближе к эпицентру и в большей степени несет на себе негативные последствия. Но зло, посеянное ИГ*, по моему глубокому убеждению, еще долго будет давать всходы то там, то здесь. В том числе и в европейских странах, которые до поры до времени, фактически будучи заинтересованными в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, рыли яму нам, а получилось, как в известной русской пословице, себе", — сказал Баринов.
"Острой остается ситуация в регионах, уроженцы которых уехали в Сирию, Ирак, присоединившись к террористам. Прежде всего, это, конечно, Северный Кавказ, преимущественно Дагестан, как самый многочисленный субъект. Мы ведь и сейчас c определенной периодичностью слышим в новостях о задержании, локализации или ликвидации членов таких ячеек. С одной стороны, это демонстрация эффективной работы наших силовиков, с другой, к сожалению, сигнал, что угроза сохраняет свою актуальность. После разгрома ИГ* в Сирии часть наших граждан будет стремиться вернуться, вот что действительно страшно, и тут очень много работы для всех уровней власти, но в первую очередь для спецслужб", — отметил глава ФАДН.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
РИА Новости: последние новости
Эксперт: уход США из Сирии ничего не изменит, регион останется в хаосе МИД назвал бездоказательными заявления США о военной помощи России талибам Все должны уважать сирийскую независимость, заявил Роухани
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня12
У России нашелся неожиданный защитник42
Россия созвала Совбез ООН433
Трамп потребовал платы за Сирию121
В США нашли способ уничтожить супероружие России159
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
00:35
У России нашелся неожиданный защитник
Политика
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
03:50
Резник назвал причины ссоры с Пугачевой
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение